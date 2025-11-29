- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
25 (50.00%)
Убыточных трейдов:
25 (50.00%)
Лучший трейд:
6.65 USD
Худший трейд:
-6.45 USD
Общая прибыль:
44.66 USD (4 631 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (6 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (15.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.00 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
34.05%
Макс. загрузка депозита:
32.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
18 (36.00%)
Коротких трейдов:
32 (64.00%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-2.17 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.30 USD (8)
Прирост в месяц:
-40.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 USD
Максимальная:
14.72 USD (50.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.72% (12.70 USD)
По эквити:
31.48% (6.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|38
|GBPAUD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|GBPCHF.r
|2
|GBPNZD.r
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.r
|7
|GBPAUD.r
|-3
|GBPCAD.r
|-5
|GBPCHF.r
|-3
|GBPNZD.r
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.r
|933
|GBPAUD.r
|-447
|GBPCAD.r
|-615
|GBPCHF.r
|-202
|GBPNZD.r
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.65 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.00 USD
Макс. убыток в серии: -12.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-39%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
7
94%
50
50%
34%
0.82
-0.19
USD
USD
51%
1:500