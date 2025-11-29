СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FPM HIGH RISK
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -39%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
25 (50.00%)
Убыточных трейдов:
25 (50.00%)
Лучший трейд:
6.65 USD
Худший трейд:
-6.45 USD
Общая прибыль:
44.66 USD (4 631 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (6 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (15.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.00 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
34.05%
Макс. загрузка депозита:
32.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
18 (36.00%)
Коротких трейдов:
32 (64.00%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-2.17 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.30 USD (8)
Прирост в месяц:
-40.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 USD
Максимальная:
14.72 USD (50.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.72% (12.70 USD)
По эквити:
31.48% (6.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.r 38
GBPAUD.r 5
GBPCAD.r 4
GBPCHF.r 2
GBPNZD.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.r 7
GBPAUD.r -3
GBPCAD.r -5
GBPCHF.r -3
GBPNZD.r -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.r 933
GBPAUD.r -447
GBPCAD.r -615
GBPCHF.r -202
GBPNZD.r -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.65 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.00 USD
Макс. убыток в серии: -12.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 19:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 22:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
