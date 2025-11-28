SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dragonfly 1
Victor Edet Essang

Dragonfly 1

Victor Edet Essang
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
381%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 677
Kârla kapanan işlemler:
3 542 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
1 135 (24.27%)
En iyi işlem:
166.03 USD
En kötü işlem:
-65.01 USD
Brüt kâr:
12 528.02 USD (600 535 pips)
Brüt zarar:
-9 969.45 USD (495 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (63.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.62%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.28
Alış işlemleri:
2 333 (49.88%)
Satış işlemleri:
2 344 (50.12%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-8.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-66.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.19 USD (4)
Aylık büyüme:
10.97%
Yıllık tahmin:
133.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
407.73 USD (21.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.54% (407.78 USD)
Varlığa göre:
6.57% (187.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 4364
AUDCAD.r 313
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 1.3K
AUDCAD.r 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 89K
AUDCAD.r 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.03 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +63.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dragonfly 1
Ayda 30 USD
381%
0
0
USD
2.9K
USD
37
99%
4 677
75%
100%
1.25
0.55
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.