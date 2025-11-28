- Crescimento
Negociações:
4 703
Negociações com lucro:
3 558 (75.65%)
Negociações com perda:
1 145 (24.35%)
Melhor negociação:
166.03 USD
Pior negociação:
-65.01 USD
Lucro bruto:
12 851.53 USD (603 852 pips)
Perda bruta:
-10 073.17 USD (499 254 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (63.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
208.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.97%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.81
Negociações longas:
2 348 (49.93%)
Negociações curtas:
2 355 (50.07%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-8.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-66.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.19 USD (4)
Crescimento mensal:
8.02%
Previsão anual:
97.31%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 USD
Máximo:
407.73 USD (21.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.54% (407.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.25% (551.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|4364
|AUDCAD.r
|339
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|1.3K
|AUDCAD.r
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|89K
|AUDCAD.r
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +166.03 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +63.59 USD
Máxima perda consecutiva: -66.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
