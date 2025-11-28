СигналыРазделы
Victor Edet Essang

Dragonfly 1

Victor Edet Essang
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 418%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 703
Прибыльных трейдов:
3 558 (75.65%)
Убыточных трейдов:
1 145 (24.35%)
Лучший трейд:
166.03 USD
Худший трейд:
-65.01 USD
Общая прибыль:
12 851.53 USD (603 852 pips)
Общий убыток:
-10 073.17 USD (499 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (63.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
208.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
2 348 (49.93%)
Коротких трейдов:
2 355 (50.07%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.61 USD
Средний убыток:
-8.80 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-66.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.19 USD (4)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
407.73 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.54% (407.78 USD)
По эквити:
19.25% (551.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 4364
AUDCAD.r 339
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 1.3K
AUDCAD.r 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 89K
AUDCAD.r 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +166.03 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +63.59 USD
Макс. убыток в серии: -66.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 02:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Копировать

