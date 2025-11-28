- Прирост
Всего трейдов:
4 703
Прибыльных трейдов:
3 558 (75.65%)
Убыточных трейдов:
1 145 (24.35%)
Лучший трейд:
166.03 USD
Худший трейд:
-65.01 USD
Общая прибыль:
12 851.53 USD (603 852 pips)
Общий убыток:
-10 073.17 USD (499 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (63.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
208.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
2 348 (49.93%)
Коротких трейдов:
2 355 (50.07%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.61 USD
Средний убыток:
-8.80 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-66.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.19 USD (4)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
407.73 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.54% (407.78 USD)
По эквити:
19.25% (551.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|4364
|AUDCAD.r
|339
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|1.3K
|AUDCAD.r
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|89K
|AUDCAD.r
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
