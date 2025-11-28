- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 703
盈利交易:
3 558 (75.65%)
亏损交易:
1 145 (24.35%)
最好交易:
166.03 USD
最差交易:
-65.01 USD
毛利:
12 851.53 USD (603 852 pips)
毛利亏损:
-10 073.17 USD (499 254 pips)
最大连续赢利:
57 (63.59 USD)
最大连续盈利:
208.68 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.97%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.81
长期交易:
2 348 (49.93%)
短期交易:
2 355 (50.07%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-8.80 USD
最大连续失误:
12 (-66.17 USD)
最大连续亏损:
-191.19 USD (4)
每月增长:
8.02%
年度预测:
97.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
407.73 USD (21.38%)
相对跌幅:
结余:
29.54% (407.78 USD)
净值:
19.25% (551.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|4364
|AUDCAD.r
|339
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|1.3K
|AUDCAD.r
|1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|89K
|AUDCAD.r
|16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +166.03 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +63.59 USD
最大连续亏损: -66.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
