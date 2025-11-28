SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold combination EBC 1024
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
43.95 USD
En kötü işlem:
-20.34 USD
Brüt kâr:
71.40 USD (3 769 pips)
Brüt zarar:
-60.48 USD (3 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-20.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.34 USD (1)
Aylık büyüme:
1.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.69 USD
Maksimum:
46.69 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 436
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.95 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


