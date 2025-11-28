SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold combination EBC 1024
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
75 (69.44%)
Verlusttrades:
33 (30.56%)
Bester Trade:
104.28 USD
Schlechtester Trade:
-42.30 USD
Bruttoprofit:
1 105.32 USD (41 093 pips)
Bruttoverlust:
-742.40 USD (27 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (60.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.57 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
8.09%
Max deposit load:
9.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
72 (66.67%)
Short-Positionen:
36 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
3.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-200.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-200.68 USD (8)
Wachstum pro Monat :
35.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.69 USD
Maximaler:
246.59 USD (16.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.15% (246.23 USD)
Kapital:
4.28% (63.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 363
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.28 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
