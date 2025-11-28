SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold combination EBC 1024
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 26%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
71 (69.60%)
Transacciones Irrentables:
31 (30.39%)
Mejor transacción:
104.28 USD
Peor transacción:
-42.30 USD
Beneficio Bruto:
996.14 USD (38 028 pips)
Pérdidas Brutas:
-730.38 USD (26 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (60.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.57 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
8.09%
Carga máxima del depósito:
9.07%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
72 (70.59%)
Transacciones Cortas:
30 (29.41%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
2.61 USD
Beneficio medio:
14.03 USD
Pérdidas medias:
-23.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-200.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.68 USD (8)
Crecimiento al mes:
29.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.69 USD
Máxima:
234.93 USD (15.41%)
Reducción relativa:
De balance:
15.41% (234.93 USD)
De fondos:
4.28% (63.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.28 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +60.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
