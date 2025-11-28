- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
69 (70.40%)
亏损交易:
29 (29.59%)
最好交易:
104.28 USD
最差交易:
-42.30 USD
毛利:
988.28 USD (37 768 pips)
毛利亏损:
-682.57 USD (25 171 pips)
最大连续赢利:
13 (60.25 USD)
最大连续盈利:
255.57 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
8.09%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
1.51
长期交易:
68 (69.39%)
短期交易:
30 (30.61%)
利润因子:
1.45
预期回报:
3.12 USD
平均利润:
14.32 USD
平均损失:
-23.54 USD
最大连续失误:
8 (-200.68 USD)
最大连续亏损:
-200.68 USD (8)
每月增长:
31.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.69 USD
最大值:
202.66 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
13.27% (202.30 USD)
净值:
4.28% (63.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|306
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.28 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +60.25 USD
最大连续亏损: -200.68 USD
您好，此信号运行了我的黄金V2+V4的组合。
你可以用自己的交易平台复制，但需要支付每个月订阅费。
或者你可以直接去EBC免费跟单，但需要先注册到我的EBC链接下，请点我注册
完成注册后，请私信我更详细的信息。
谢谢。
没有评论
