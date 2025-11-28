СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold combination EBC 1024
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 29%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
67 (69.79%)
Убыточных трейдов:
29 (30.21%)
Лучший трейд:
104.28 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
980.60 USD (37 514 pips)
Общий убыток:
-682.21 USD (25 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (60.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.57 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.09%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
14.64 USD
Средний убыток:
-23.52 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-200.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-200.68 USD (8)
Прирост в месяц:
29.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.69 USD
Максимальная:
202.30 USD (13.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.27% (202.30 USD)
По эквити:
4.28% (63.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.28 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +60.25 USD
Макс. убыток в серии: -200.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
