- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
67 (69.79%)
Убыточных трейдов:
29 (30.21%)
Лучший трейд:
104.28 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
980.60 USD (37 514 pips)
Общий убыток:
-682.21 USD (25 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (60.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.57 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.09%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
14.64 USD
Средний убыток:
-23.52 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-200.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-200.68 USD (8)
Прирост в месяц:
29.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.69 USD
Максимальная:
202.30 USD (13.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.27% (202.30 USD)
По эквити:
4.28% (63.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|298
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.28 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +60.25 USD
Макс. убыток в серии: -200.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
You can copy here with subscription fee.
Or freely copy on EBC directly, but it's need you to register an account with my EBC's link : click me
Then I will PM you the details, thanks.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
96
69%
8%
1.43
3.11
USD
USD
13%
1:500