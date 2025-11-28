SinaisSeções
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 26%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
71 (69.60%)
Negociações com perda:
31 (30.39%)
Melhor negociação:
104.28 USD
Pior negociação:
-42.30 USD
Lucro bruto:
996.14 USD (38 028 pips)
Perda bruta:
-730.38 USD (26 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (60.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.57 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
8.09%
Depósito máximo carregado:
9.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
72 (70.59%)
Negociações curtas:
30 (29.41%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
14.03 USD
Perda média:
-23.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-200.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-200.68 USD (8)
Crescimento mensal:
29.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.69 USD
Máximo:
234.93 USD (15.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (234.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.28% (63.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.28 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +60.25 USD
Máxima perda consecutiva: -200.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
