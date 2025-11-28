SegnaliSezioni
Qi Kai Fan

Gold combination EBC 1024

Qi Kai Fan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
43.95 USD
Worst Trade:
-20.34 USD
Profitto lordo:
71.40 USD (3 769 pips)
Perdita lorda:
-60.48 USD (3 333 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
11.90 USD
Perdita media:
-20.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.34 USD (1)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.69 USD
Massimale:
46.69 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 436
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.95 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.83 USD
Massima perdita consecutiva: -20.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
This is my Gold v2+ v4 combination on EBC.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


