İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
24.34 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
114.09 USD (4 141 pips)
Brüt zarar:
-47.41 USD (3 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (29.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
4.66
Alış işlemleri:
26 (83.87%)
Satış işlemleri:
5 (16.13%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.28 USD (2)
Aylık büyüme:
26.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
14.31 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|529
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.34 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|3.04 × 374
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
