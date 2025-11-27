- 成长
交易:
47
盈利交易:
25 (53.19%)
亏损交易:
22 (46.81%)
最好交易:
24.34 USD
最差交易:
-7.40 USD
毛利:
164.78 USD (7 080 pips)
毛利亏损:
-61.36 USD (4 781 pips)
最大连续赢利:
3 (29.14 USD)
最大连续盈利:
29.14 USD (3)
夏普比率:
0.39
交易活动:
1.93%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
7.23
长期交易:
34 (72.34%)
短期交易:
13 (27.66%)
利润因子:
2.69
预期回报:
2.20 USD
平均利润:
6.59 USD
平均损失:
-2.79 USD
最大连续失误:
2 (-14.28 USD)
最大连续亏损:
-14.28 USD (2)
每月增长:
16.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
14.31 USD (4.79%)
相对跌幅:
结余:
4.81% (14.37 USD)
净值:
1.46% (29.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.34 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.14 USD
最大连续亏损: -14.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
29%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
47
53%
2%
2.68
2.20
USD
USD
5%
1:500