Negociações:
47
Negociações com lucro:
25 (53.19%)
Negociações com perda:
22 (46.81%)
Melhor negociação:
24.34 USD
Pior negociação:
-7.40 USD
Lucro bruto:
164.78 USD (7 080 pips)
Perda bruta:
-61.36 USD (4 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (29.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.14 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
1.93%
Depósito máximo carregado:
2.96%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
7.23
Negociações longas:
34 (72.34%)
Negociações curtas:
13 (27.66%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
2.20 USD
Lucro médio:
6.59 USD
Perda média:
-2.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.28 USD (2)
Crescimento mensal:
16.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
14.31 USD (4.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.81% (14.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.46% (29.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.34 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.14 USD
Máxima perda consecutiva: -14.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
