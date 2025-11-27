SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Vortex Turbo IC
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo IC

Stanislav Tomilov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
25 (53.19%)
Verlusttrades:
22 (46.81%)
Bester Trade:
24.34 USD
Schlechtester Trade:
-7.40 USD
Bruttoprofit:
164.78 USD (7 080 pips)
Bruttoverlust:
-61.36 USD (4 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (29.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.14 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
1.93%
Max deposit load:
2.96%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
7.23
Long-Positionen:
34 (72.34%)
Short-Positionen:
13 (27.66%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.28 USD (2)
Wachstum pro Monat :
16.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
14.31 USD (4.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.81% (14.37 USD)
Kapital:
1.46% (29.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.34 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
noch 63 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 01:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 01:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.