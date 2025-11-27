- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
16 (51.61%)
Loss Trade:
15 (48.39%)
Best Trade:
24.34 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
114.09 USD (4 141 pips)
Perdita lorda:
-47.41 USD (3 612 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (29.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
4.66
Long Trade:
26 (83.87%)
Short Trade:
5 (16.13%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.28 USD (2)
Crescita mensile:
26.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
14.31 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|529
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.34 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.14 USD
Massima perdita consecutiva: -14.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|3.04 × 374
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
61 più
