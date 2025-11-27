- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
25 (53.19%)
Убыточных трейдов:
22 (46.81%)
Лучший трейд:
24.34 USD
Худший трейд:
-7.40 USD
Общая прибыль:
164.78 USD (7 080 pips)
Общий убыток:
-61.36 USD (4 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (29.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
1.93%
Макс. загрузка депозита:
2.96%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
7.23
Длинных трейдов:
34 (72.34%)
Коротких трейдов:
13 (27.66%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
6.59 USD
Средний убыток:
-2.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.28 USD (2)
Прирост в месяц:
16.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
14.31 USD (4.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.81% (14.37 USD)
По эквити:
1.46% (29.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.34 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.14 USD
Макс. убыток в серии: -14.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
еще 63...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
47
53%
2%
2.68
2.20
USD
USD
5%
1:500