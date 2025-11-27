- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
25 (53.19%)
損失トレード:
22 (46.81%)
ベストトレード:
24.34 USD
最悪のトレード:
-7.40 USD
総利益:
164.78 USD (7 080 pips)
総損失:
-61.36 USD (4 781 pips)
最大連続の勝ち:
3 (29.14 USD)
最大連続利益:
29.14 USD (3)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
1.93%
最大入金額:
2.96%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
7.23
長いトレード:
34 (72.34%)
短いトレード:
13 (27.66%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
2.20 USD
平均利益:
6.59 USD
平均損失:
-2.79 USD
最大連続の負け:
2 (-14.28 USD)
最大連続損失:
-14.28 USD (2)
月間成長:
16.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
14.31 USD (4.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.81% (14.37 USD)
エクイティによる:
1.46% (29.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.34 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +29.14 USD
最大連続損失: -14.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
63 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
29%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
47
53%
2%
2.68
2.20
USD
USD
5%
1:500