Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
795
Kârla kapanan işlemler:
562 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (29.31%)
En iyi işlem:
62.57 USD
En kötü işlem:
-72.93 USD
Brüt kâr:
3 292.09 USD (2 623 052 pips)
Brüt zarar:
-1 533.28 USD (1 665 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (113.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
17.21%
Maks. mevduat yükü:
100.81%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
14.30
Alış işlemleri:
425 (53.46%)
Satış işlemleri:
370 (46.54%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-6.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-105.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.02 USD (6)
Aylık büyüme:
208.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.02 USD (8.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (85.36 USD)
Varlığa göre:
24.24% (242.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|678
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|535K
|BTCUSD
|411K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +62.57 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +113.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|48.71 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
153%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
0%
795
70%
17%
2.14
2.21
USD
USD
24%
1:200