SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vu dong can khon
Long Vu Duc

Vu dong can khon

Long Vu Duc
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 153%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
795
Kârla kapanan işlemler:
562 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (29.31%)
En iyi işlem:
62.57 USD
En kötü işlem:
-72.93 USD
Brüt kâr:
3 292.09 USD (2 623 052 pips)
Brüt zarar:
-1 533.28 USD (1 665 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (113.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
17.21%
Maks. mevduat yükü:
100.81%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
14.30
Alış işlemleri:
425 (53.46%)
Satış işlemleri:
370 (46.54%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-6.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-105.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.02 USD (6)
Aylık büyüme:
208.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.02 USD (8.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (85.36 USD)
Varlığa göre:
24.24% (242.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 678
BTCUSD 89
ETHUSD 21
EURUSD 4
US30_x10 2
USOIL 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 163
ETHUSD 55
EURUSD -7
US30_x10 2
USOIL 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 535K
BTCUSD 411K
ETHUSD 12K
EURUSD -329
US30_x10 233
USOIL -10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.57 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +113.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
48.71 × 147
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
Tôi like trader xauusd
İnceleme yok
