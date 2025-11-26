- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
841
Gewinntrades:
596 (70.86%)
Verlusttrades:
245 (29.13%)
Bester Trade:
99.20 USD
Schlechtester Trade:
-107.03 USD
Bruttoprofit:
3 995.82 USD (2 769 866 pips)
Bruttoverlust:
-1 719.20 USD (1 790 061 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (113.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
416.12 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
17.21%
Max deposit load:
100.81%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
18.51
Long-Positionen:
448 (53.27%)
Short-Positionen:
393 (46.73%)
Profit-Faktor:
2.32
Mathematische Gewinnerwartung:
2.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-105.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
281.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
123.02 USD (8.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.49% (85.36 USD)
Kapital:
56.64% (797.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|BTCUSD
|92
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.1K
|BTCUSD
|154
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|320K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +99.20 USD
Schlechtester Trade: -107 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.32 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|238.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Keine Bewertungen