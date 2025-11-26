- Crescita
Trade:
795
Profit Trade:
562 (70.69%)
Loss Trade:
233 (29.31%)
Best Trade:
62.57 USD
Worst Trade:
-72.93 USD
Profitto lordo:
3 292.09 USD (2 623 052 pips)
Perdita lorda:
-1 533.28 USD (1 665 169 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (113.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
17.21%
Massimo carico di deposito:
100.81%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
14.30
Long Trade:
425 (53.46%)
Short Trade:
370 (46.54%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-6.58 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-105.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.02 USD (6)
Crescita mensile:
208.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.02 USD (8.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.49% (85.36 USD)
Per equità:
24.24% (242.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|678
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|535K
|BTCUSD
|411K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +62.57 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.18 USD
Massima perdita consecutiva: -105.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|48.68 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Non ci sono recensioni
