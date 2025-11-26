SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Vu dong can khon
Long Vu Duc

Vu dong can khon

Long Vu Duc
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 153%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
795
Profit Trade:
562 (70.69%)
Loss Trade:
233 (29.31%)
Best Trade:
62.57 USD
Worst Trade:
-72.93 USD
Profitto lordo:
3 292.09 USD (2 623 052 pips)
Perdita lorda:
-1 533.28 USD (1 665 169 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (113.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
17.21%
Massimo carico di deposito:
100.81%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
14.30
Long Trade:
425 (53.46%)
Short Trade:
370 (46.54%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-6.58 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-105.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.02 USD (6)
Crescita mensile:
208.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.02 USD (8.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.49% (85.36 USD)
Per equità:
24.24% (242.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 678
BTCUSD 89
ETHUSD 21
EURUSD 4
US30_x10 2
USOIL 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 163
ETHUSD 55
EURUSD -7
US30_x10 2
USOIL 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 535K
BTCUSD 411K
ETHUSD 12K
EURUSD -329
US30_x10 233
USOIL -10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.57 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.18 USD
Massima perdita consecutiva: -105.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
48.68 × 147
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Non ci sono recensioni
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
