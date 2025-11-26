- Crescimento
Negociações:
827
Negociações com lucro:
589 (71.22%)
Negociações com perda:
238 (28.78%)
Melhor negociação:
99.20 USD
Pior negociação:
-107.03 USD
Lucro bruto:
3 840.68 USD (2 726 803 pips)
Perda bruta:
-1 669.35 USD (1 684 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (113.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
416.12 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
17.21%
Depósito máximo carregado:
100.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
17.65
Negociações longas:
434 (52.48%)
Negociações curtas:
393 (47.52%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
2.63 USD
Lucro médio:
6.52 USD
Perda média:
-7.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-105.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-123.02 USD (6)
Crescimento mensal:
277.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
123.02 USD (8.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.49% (85.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.24% (242.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|710
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|619K
|BTCUSD
|411K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
