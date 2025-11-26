シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Vu dong can khon
Long Vu Duc

Vu dong can khon

Long Vu Duc
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 232%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
830
利益トレード:
589 (70.96%)
損失トレード:
241 (29.04%)
ベストトレード:
99.20 USD
最悪のトレード:
-107.03 USD
総利益:
3 840.68 USD (2 726 803 pips)
総損失:
-1 678.46 USD (1 776 106 pips)
最大連続の勝ち:
20 (113.18 USD)
最大連続利益:
416.12 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
17.21%
最大入金額:
100.81%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
17.58
長いトレード:
437 (52.65%)
短いトレード:
393 (47.35%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
6.52 USD
平均損失:
-6.96 USD
最大連続の負け:
10 (-105.17 USD)
最大連続損失:
-123.02 USD (6)
月間成長:
244.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
123.02 USD (8.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.49% (85.36 USD)
エクイティによる:
24.24% (242.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 710
BTCUSD 92
ETHUSD 21
EURUSD 4
US30_x10 2
USOIL 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 154
ETHUSD 55
EURUSD -7
US30_x10 2
USOIL 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 619K
BTCUSD 320K
ETHUSD 12K
EURUSD -329
US30_x10 233
USOIL -10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.20 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +113.18 USD
最大連続損失: -105.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Tôi like trader xauusd
レビューなし
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください