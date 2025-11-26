- 成長
トレード:
830
利益トレード:
589 (70.96%)
損失トレード:
241 (29.04%)
ベストトレード:
99.20 USD
最悪のトレード:
-107.03 USD
総利益:
3 840.68 USD (2 726 803 pips)
総損失:
-1 678.46 USD (1 776 106 pips)
最大連続の勝ち:
20 (113.18 USD)
最大連続利益:
416.12 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
17.21%
最大入金額:
100.81%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
17.58
長いトレード:
437 (52.65%)
短いトレード:
393 (47.35%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
6.52 USD
平均損失:
-6.96 USD
最大連続の負け:
10 (-105.17 USD)
最大連続損失:
-123.02 USD (6)
月間成長:
244.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
123.02 USD (8.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.49% (85.36 USD)
エクイティによる:
24.24% (242.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|710
|BTCUSD
|92
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|154
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|619K
|BTCUSD
|320K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Tôi like trader xauusd
レビューなし
