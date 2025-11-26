- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
795
盈利交易:
562 (70.69%)
亏损交易:
233 (29.31%)
最好交易:
62.57 USD
最差交易:
-72.93 USD
毛利:
3 292.09 USD (2 623 052 pips)
毛利亏损:
-1 533.28 USD (1 665 169 pips)
最大连续赢利:
20 (113.18 USD)
最大连续盈利:
169.63 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
17.21%
最大入金加载:
100.81%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
14.30
长期交易:
425 (53.46%)
短期交易:
370 (46.54%)
利润因子:
2.15
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
5.86 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
10 (-105.17 USD)
最大连续亏损:
-123.02 USD (6)
每月增长:
208.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
123.02 USD (8.66%)
相对跌幅:
结余:
12.49% (85.36 USD)
净值:
24.24% (242.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|678
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|535K
|BTCUSD
|411K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Tôi like trader xauusd
