Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
871
Прибыльных трейдов:
605 (69.46%)
Убыточных трейдов:
266 (30.54%)
Лучший трейд:
99.20 USD
Худший трейд:
-398.20 USD
Общая прибыль:
4 291.92 USD (2 816 501 pips)
Общий убыток:
-3 150.49 USD (2 377 463 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (113.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
416.12 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.21%
Макс. загрузка депозита:
223.03%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
469 (53.85%)
Коротких трейдов:
402 (46.15%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
7.09 USD
Средний убыток:
-11.84 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 431.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 431.29 USD (21)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 431.29 USD (55.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 431.29 USD)
По эквити:
64.56% (921.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|BTCUSD
|92
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|937
|BTCUSD
|154
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|108K
|BTCUSD
|320K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +99.20 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +113.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 431.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Нет отзывов