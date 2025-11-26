СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Vu dong can khon
Long Vu Duc

Vu dong can khon

Long Vu Duc
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
871
Прибыльных трейдов:
605 (69.46%)
Убыточных трейдов:
266 (30.54%)
Лучший трейд:
99.20 USD
Худший трейд:
-398.20 USD
Общая прибыль:
4 291.92 USD (2 816 501 pips)
Общий убыток:
-3 150.49 USD (2 377 463 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (113.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
416.12 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.21%
Макс. загрузка депозита:
223.03%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
469 (53.85%)
Коротких трейдов:
402 (46.15%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
7.09 USD
Средний убыток:
-11.84 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 431.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 431.29 USD (21)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 431.29 USD (55.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 431.29 USD)
По эквити:
64.56% (921.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 751
BTCUSD 92
ETHUSD 21
EURUSD 4
US30_x10 2
USOIL 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 937
BTCUSD 154
ETHUSD 55
EURUSD -7
US30_x10 2
USOIL 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 108K
BTCUSD 320K
ETHUSD 12K
EURUSD -329
US30_x10 233
USOIL -10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.20 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +113.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 431.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Tôi like trader xauusd
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
