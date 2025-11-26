- Incremento
¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
827
Transacciones Rentables:
589 (71.22%)
Transacciones Irrentables:
238 (28.78%)
Mejor transacción:
99.20 USD
Peor transacción:
-107.03 USD
Beneficio Bruto:
3 840.68 USD (2 726 803 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 669.35 USD (1 684 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (113.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
416.12 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
17.21%
Carga máxima del depósito:
100.81%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
17.65
Transacciones Largas:
434 (52.48%)
Transacciones Cortas:
393 (47.52%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
2.63 USD
Beneficio medio:
6.52 USD
Pérdidas medias:
-7.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-105.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
277.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
123.02 USD (8.66%)
Reducción relativa:
De balance:
12.49% (85.36 USD)
De fondos:
24.24% (242.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|710
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|21
|EURUSD
|4
|US30_x10
|2
|USOIL
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|55
|EURUSD
|-7
|US30_x10
|2
|USOIL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|619K
|BTCUSD
|411K
|ETHUSD
|12K
|EURUSD
|-329
|US30_x10
|233
|USOIL
|-10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.20 USD
Peor transacción: -107 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +113.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Tôi like trader xauusd
