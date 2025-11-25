- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
34 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (24.44%)
En iyi işlem:
12.69 USD
En kötü işlem:
-9.03 USD
Brüt kâr:
118.19 USD (4 090 pips)
Brüt zarar:
-24.75 USD (1 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (31.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.35
Alış işlemleri:
27 (60.00%)
Satış işlemleri:
18 (40.00%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.03 USD (1)
Aylık büyüme:
2.97%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
9.03 USD (24.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-STD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-STD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.69 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok