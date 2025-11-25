- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
48 (76.19%)
亏损交易:
15 (23.81%)
最好交易:
12.94 USD
最差交易:
-9.03 USD
毛利:
185.19 USD (5 844 pips)
毛利亏损:
-42.33 USD (2 059 pips)
最大连续赢利:
11 (45.23 USD)
最大连续盈利:
45.23 USD (11)
夏普比率:
0.42
交易活动:
57.29%
最大入金加载:
0.85%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.82
长期交易:
38 (60.32%)
短期交易:
25 (39.68%)
利润因子:
4.37
预期回报:
2.27 USD
平均利润:
3.86 USD
平均损失:
-2.82 USD
最大连续失误:
1 (-9.03 USD)
最大连续亏损:
-9.03 USD (1)
每月增长:
1.78%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.22 USD
最大值:
9.03 USD (24.25%)
相对跌幅:
结余:
0.43% (9.03 USD)
净值:
1.75% (50.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
