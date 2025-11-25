SegnaliSezioni
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin 997947

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
34 (75.55%)
Loss Trade:
11 (24.44%)
Best Trade:
12.69 USD
Worst Trade:
-9.03 USD
Profitto lordo:
118.19 USD (4 090 pips)
Perdita lorda:
-24.75 USD (1 389 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.35
Long Trade:
27 (60.00%)
Short Trade:
18 (40.00%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.03 USD (1)
Crescita mensile:
2.97%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
9.03 USD (24.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-STD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-STD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-STD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.25 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
