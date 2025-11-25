- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
34 (75.55%)
Loss Trade:
11 (24.44%)
Best Trade:
12.69 USD
Worst Trade:
-9.03 USD
Profitto lordo:
118.19 USD (4 090 pips)
Perdita lorda:
-24.75 USD (1 389 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.35
Long Trade:
27 (60.00%)
Short Trade:
18 (40.00%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.03 USD (1)
Crescita mensile:
2.97%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
9.03 USD (24.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-STD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-STD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.69 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.14 USD
Massima perdita consecutiva: -9.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
