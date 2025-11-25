- Crescimento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
48 (76.19%)
Negociações com perda:
15 (23.81%)
Melhor negociação:
12.94 USD
Pior negociação:
-9.03 USD
Lucro bruto:
185.19 USD (5 844 pips)
Perda bruta:
-42.33 USD (2 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (45.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.23 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
58.32%
Depósito máximo carregado:
0.85%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.82
Negociações longas:
38 (60.32%)
Negociações curtas:
25 (39.68%)
Fator de lucro:
4.37
Valor esperado:
2.27 USD
Lucro médio:
3.86 USD
Perda média:
-2.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.03 USD (1)
Crescimento mensal:
1.78%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 USD
Máximo:
9.03 USD (24.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.43% (9.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.75% (50.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-STD
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
