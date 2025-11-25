SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cuanin 997947
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin 997947

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
VTMarkets-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
48 (76.19%)
Verlusttrades:
15 (23.81%)
Bester Trade:
12.94 USD
Schlechtester Trade:
-9.03 USD
Bruttoprofit:
185.19 USD (5 844 pips)
Bruttoverlust:
-42.33 USD (2 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (45.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.23 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
59.33%
Max deposit load:
0.85%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
15.82
Long-Positionen:
38 (60.32%)
Short-Positionen:
25 (39.68%)
Profit-Faktor:
4.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.78%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.22 USD
Maximaler:
9.03 USD (24.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.43% (9.03 USD)
Kapital:
1.75% (50.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD-STD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD-STD 143
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD-STD 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.94 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 14:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cuanin 997947
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
2.9K
USD
10
96%
63
76%
59%
4.37
2.27
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.