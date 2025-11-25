- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
48 (76.19%)
Убыточных трейдов:
15 (23.81%)
Лучший трейд:
12.94 USD
Худший трейд:
-9.03 USD
Общая прибыль:
185.19 USD (5 844 pips)
Общий убыток:
-42.33 USD (2 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (45.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.23 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.82
Длинных трейдов:
38 (60.32%)
Коротких трейдов:
25 (39.68%)
Профит фактор:
4.37
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-2.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.03 USD (1)
Прирост в месяц:
1.78%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 USD
Максимальная:
9.03 USD (24.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (9.03 USD)
По эквити:
1.75% (50.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
