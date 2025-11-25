- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
52 (76.47%)
손실 거래:
16 (23.53%)
최고의 거래:
12.94 USD
최악의 거래:
-9.03 USD
총 수익:
198.96 USD (6 300 pips)
총 손실:
-43.78 USD (2 125 pips)
연속 최대 이익:
11 (45.23 USD)
연속 최대 이익:
45.23 USD (11)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
55.05%
최대 입금량:
1.47%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
17.18
롱(주식매수):
39 (57.35%)
숏(주식차입매도):
29 (42.65%)
수익 요인:
4.54
기대수익:
2.28 USD
평균 이익:
3.83 USD
평균 손실:
-2.74 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.03 USD)
연속 최대 손실:
-9.03 USD (1)
월별 성장률:
1.35%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.22 USD
최대한의:
9.03 USD (24.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.43% (9.03 USD)
자본금별:
4.84% (139.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-STD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-STD
|4.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.94 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +45.23 USD
연속 최대 손실: -9.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
12
97%
68
76%
55%
4.54
2.28
USD
USD
5%
1:500