- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
48 (76.19%)
損失トレード:
15 (23.81%)
ベストトレード:
12.94 USD
最悪のトレード:
-9.03 USD
総利益:
185.19 USD (5 844 pips)
総損失:
-42.33 USD (2 059 pips)
最大連続の勝ち:
11 (45.23 USD)
最大連続利益:
45.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
58.32%
最大入金額:
0.85%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.82
長いトレード:
38 (60.32%)
短いトレード:
25 (39.68%)
プロフィットファクター:
4.37
期待されたペイオフ:
2.27 USD
平均利益:
3.86 USD
平均損失:
-2.82 USD
最大連続の負け:
1 (-9.03 USD)
最大連続損失:
-9.03 USD (1)
月間成長:
1.78%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 USD
最大の:
9.03 USD (24.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.43% (9.03 USD)
エクイティによる:
1.75% (50.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-STD
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.94 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +45.23 USD
最大連続損失: -9.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
10
96%
63
76%
58%
4.37
2.27
USD
USD
2%
1:500