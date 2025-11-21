SinyallerBölümler
Firmiano Diniz Borges

Firmiano Private

Firmiano Diniz Borges
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
64 (83.11%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (16.88%)
En iyi işlem:
48.15 USD
En kötü işlem:
-24.97 USD
Brüt kâr:
756.72 USD (9 750 pips)
Brüt zarar:
-212.17 USD (1 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (142.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.20%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.71
Alış işlemleri:
54 (70.13%)
Satış işlemleri:
23 (29.87%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
7.07 USD
Ortalama kâr:
11.82 USD
Ortalama zarar:
-16.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.49 USD (2)
Aylık büyüme:
14.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.70 USD
Maksimum:
56.09 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.69% (52.49 USD)
Varlığa göre:
16.92% (515.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 37
AUDCADxx 31
USDJPYxx 6
NZDJPYxx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 223
AUDCADxx 348
USDJPYxx -49
NZDJPYxx 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 3.5K
AUDCADxx 4.6K
USDJPYxx -597
NZDJPYxx 401
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.15 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +142.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Firmiano Private
Ayda 50 USD
22%
0
0
USD
3K
USD
6
0%
77
83%
100%
3.56
7.07
USD
17%
1:500
