Firmiano Diniz Borges

Firmiano Private

Firmiano Diniz Borges
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 22%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
66 (82.50%)
Loss Trade:
14 (17.50%)
Best Trade:
48.15 USD
Worst Trade:
-26.87 USD
Profitto lordo:
783.84 USD (10 067 pips)
Perdita lorda:
-239.04 USD (2 159 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (142.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.20%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.71
Long Trade:
56 (70.00%)
Short Trade:
24 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
6.81 USD
Profitto medio:
11.88 USD
Perdita media:
-17.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.49 USD (2)
Crescita mensile:
14.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.70 USD
Massimale:
56.09 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.69% (52.49 USD)
Per equità:
16.92% (515.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 37
AUDCADxx 34
USDJPYxx 6
NZDJPYxx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 223
AUDCADxx 346
USDJPYxx -49
NZDJPYxx 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 3.5K
AUDCADxx 4.6K
USDJPYxx -597
NZDJPYxx 401
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.15 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +142.32 USD
Massima perdita consecutiva: -49.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
