Negociações:
160
Negociações com lucro:
131 (81.87%)
Negociações com perda:
29 (18.13%)
Melhor negociação:
48.15 USD
Pior negociação:
-155.24 USD
Lucro bruto:
1 568.86 USD (22 612 pips)
Perda bruta:
-873.09 USD (8 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (236.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
334.81 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
92 (57.50%)
Negociações curtas:
68 (42.50%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
4.35 USD
Lucro médio:
11.98 USD
Perda média:
-30.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-161.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.62 USD (4)
Crescimento mensal:
7.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.70 USD
Máximo:
315.92 USD (10.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.19% (316.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.14% (746.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|71
|USDJPYxx
|47
|NZDCADxx
|39
|NZDJPYxx
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADxx
|587
|USDJPYxx
|-158
|NZDCADxx
|238
|NZDJPYxx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADxx
|8K
|USDJPYxx
|2.1K
|NZDCADxx
|3.7K
|NZDJPYxx
|401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
11
0%
160
81%
100%
1.79
4.35
USD
USD
25%
1:500