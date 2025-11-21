- Прирост
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
127 (81.41%)
Убыточных трейдов:
29 (18.59%)
Лучший трейд:
48.15 USD
Худший трейд:
-155.24 USD
Общая прибыль:
1 545.44 USD (22 259 pips)
Общий убыток:
-871.89 USD (8 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (142.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.81 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.13
Длинных трейдов:
90 (57.69%)
Коротких трейдов:
66 (42.31%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-30.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-161.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.62 USD (4)
Прирост в месяц:
4.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.70 USD
Максимальная:
315.92 USD (10.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.19% (316.25 USD)
По эквити:
25.14% (746.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|69
|USDJPYxx
|47
|NZDCADxx
|37
|NZDJPYxx
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|580
|USDJPYxx
|-158
|NZDCADxx
|223
|NZDJPYxx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|7.8K
|USDJPYxx
|2.1K
|NZDCADxx
|3.5K
|NZDJPYxx
|401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
