СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Firmiano Private
Firmiano Diniz Borges

Firmiano Private

Firmiano Diniz Borges
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 27%
4xCube-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
127 (81.41%)
Убыточных трейдов:
29 (18.59%)
Лучший трейд:
48.15 USD
Худший трейд:
-155.24 USD
Общая прибыль:
1 545.44 USD (22 259 pips)
Общий убыток:
-871.89 USD (8 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (142.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.81 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.13
Длинных трейдов:
90 (57.69%)
Коротких трейдов:
66 (42.31%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-30.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-161.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.62 USD (4)
Прирост в месяц:
4.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.70 USD
Максимальная:
315.92 USD (10.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.19% (316.25 USD)
По эквити:
25.14% (746.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 69
USDJPYxx 47
NZDCADxx 37
NZDJPYxx 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 580
USDJPYxx -158
NZDCADxx 223
NZDJPYxx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 7.8K
USDJPYxx 2.1K
NZDCADxx 3.5K
NZDJPYxx 401
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.15 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +142.32 USD
Макс. убыток в серии: -161.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Firmiano Private
50 USD в месяц
27%
0
0
USD
3.2K
USD
10
0%
156
81%
100%
1.77
4.32
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.