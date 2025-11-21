- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
156
盈利交易:
127 (81.41%)
亏损交易:
29 (18.59%)
最好交易:
48.15 USD
最差交易:
-155.24 USD
毛利:
1 545.44 USD (22 259 pips)
毛利亏损:
-871.89 USD (8 423 pips)
最大连续赢利:
19 (142.32 USD)
最大连续盈利:
334.81 USD (16)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.13
长期交易:
90 (57.69%)
短期交易:
66 (42.31%)
利润因子:
1.77
预期回报:
4.32 USD
平均利润:
12.17 USD
平均损失:
-30.07 USD
最大连续失误:
4 (-161.62 USD)
最大连续亏损:
-161.62 USD (4)
每月增长:
4.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.70 USD
最大值:
315.92 USD (10.19%)
相对跌幅:
结余:
10.19% (316.25 USD)
净值:
25.14% (746.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|69
|USDJPYxx
|47
|NZDCADxx
|37
|NZDJPYxx
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|580
|USDJPYxx
|-158
|NZDCADxx
|223
|NZDJPYxx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|7.8K
|USDJPYxx
|2.1K
|NZDCADxx
|3.5K
|NZDJPYxx
|401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.15 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +142.32 USD
最大连续亏损: -161.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
27%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
10
0%
156
81%
100%
1.77
4.32
USD
USD
25%
1:500