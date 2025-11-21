- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
131 (81.87%)
損失トレード:
29 (18.13%)
ベストトレード:
48.15 USD
最悪のトレード:
-155.24 USD
総利益:
1 568.86 USD (22 612 pips)
総損失:
-873.09 USD (8 423 pips)
最大連続の勝ち:
19 (236.46 USD)
最大連続利益:
334.81 USD (16)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
92 (57.50%)
短いトレード:
68 (42.50%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
4.35 USD
平均利益:
11.98 USD
平均損失:
-30.11 USD
最大連続の負け:
4 (-161.62 USD)
最大連続損失:
-161.62 USD (4)
月間成長:
7.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.70 USD
最大の:
315.92 USD (10.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.19% (316.25 USD)
エクイティによる:
25.14% (746.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|71
|USDJPYxx
|47
|NZDCADxx
|39
|NZDJPYxx
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADxx
|587
|USDJPYxx
|-158
|NZDCADxx
|238
|NZDJPYxx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADxx
|8K
|USDJPYxx
|2.1K
|NZDCADxx
|3.7K
|NZDJPYxx
|401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
28%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
11
0%
160
81%
100%
1.79
4.35
USD
USD
25%
1:500