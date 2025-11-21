SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Firmiano Private
Firmiano Diniz Borges

Firmiano Private

Firmiano Diniz Borges
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
4xCube-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
131 (81.87%)
Verlusttrades:
29 (18.13%)
Bester Trade:
48.15 USD
Schlechtester Trade:
-155.24 USD
Bruttoprofit:
1 568.86 USD (22 612 pips)
Bruttoverlust:
-874.29 USD (8 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (236.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
334.81 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
92 (57.50%)
Short-Positionen:
68 (42.50%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
4.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-161.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-161.62 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.70 USD
Maximaler:
315.92 USD (10.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.19% (316.25 USD)
Kapital:
25.14% (746.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADxx 71
USDJPYxx 47
NZDCADxx 39
NZDJPYxx 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADxx 587
USDJPYxx -158
NZDCADxx 238
NZDJPYxx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADxx 8K
USDJPYxx 2.1K
NZDCADxx 3.7K
NZDJPYxx 401
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.15 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 12:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Firmiano Private
50 USD pro Monat
28%
0
0
USD
3.2K
USD
11
0%
160
81%
100%
1.79
4.34
USD
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.