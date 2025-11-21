- 자본
- 축소
트레이드:
180
이익 거래:
148 (82.22%)
손실 거래:
32 (17.78%)
최고의 거래:
61.70 USD
최악의 거래:
-155.24 USD
총 수익:
1 970.17 USD (48 582 pips)
총 손실:
-911.72 USD (8 693 pips)
연속 최대 이익:
31 (551.41 USD)
연속 최대 이익:
551.41 USD (31)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.95%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.35
롱(주식매수):
107 (59.44%)
숏(주식차입매도):
73 (40.56%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
5.88 USD
평균 이익:
13.31 USD
평균 손실:
-28.49 USD
연속 최대 손실:
4 (-161.62 USD)
연속 최대 손실:
-161.62 USD (4)
월별 성장률:
19.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.70 USD
최대한의:
315.92 USD (10.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.19% (316.25 USD)
자본금별:
25.14% (746.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|79
|USDJPYxx
|47
|NZDCADxx
|46
|XAUUSDxx
|5
|NZDJPYxx
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADxx
|669
|USDJPYxx
|-158
|NZDCADxx
|295
|XAUUSDxx
|227
|NZDJPYxx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADxx
|9K
|USDJPYxx
|2.1K
|NZDCADxx
|4.5K
|XAUUSDxx
|24K
|NZDJPYxx
|401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.70 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +551.41 USD
연속 최대 손실: -161.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
