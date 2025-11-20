- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
5.05 USD
En kötü işlem:
-10.13 USD
Brüt kâr:
39.00 USD (3 896 pips)
Brüt zarar:
-20.04 USD (2 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (24.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
2.18%
Maks. mevduat yükü:
5.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
4.88 USD
Ortalama zarar:
-10.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.13 USD (1)
Aylık büyüme:
12.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
10.13 USD (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.33% (10.13 USD)
Varlığa göre:
4.83% (8.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.05 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
RoboForex-ProCent-8
|5.46 × 13
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.85 × 515
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
13%
0
0
USD
USD
169
USD
USD
2
100%
10
80%
2%
1.94
1.90
USD
USD
6%
1:500