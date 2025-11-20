SignaleKategorien
Leo Ance Sundara Ganda

MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
36 (75.00%)
Verlusttrades:
12 (25.00%)
Bester Trade:
6.46 USD
Schlechtester Trade:
-25.81 USD
Bruttoprofit:
177.65 USD (17 748 pips)
Bruttoverlust:
-138.39 USD (13 831 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (51.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.41 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
3.59%
Max deposit load:
6.79%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
40 Minuten
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
32 (66.67%)
Short-Positionen:
16 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-36.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.15 USD
Maximaler:
37.44 USD (21.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.36% (37.44 USD)
Kapital:
14.49% (23.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.46 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Keine Bewertungen
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 10:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
