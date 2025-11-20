SeñalesSecciones
Leo Ance Sundara Ganda

MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 26%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
36 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (25.00%)
Mejor transacción:
6.46 USD
Peor transacción:
-25.81 USD
Beneficio Bruto:
177.65 USD (17 748 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.39 USD (13 831 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (51.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.41 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
3.59%
Carga máxima del depósito:
6.79%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
32 (66.67%)
Transacciones Cortas:
16 (33.33%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
4.93 USD
Pérdidas medias:
-11.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-36.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.24 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.15 USD
Máxima:
37.44 USD (21.36%)
Reducción relativa:
De balance:
21.36% (37.44 USD)
De fondos:
14.49% (23.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.46 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +51.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








No hay comentarios
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 10:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
