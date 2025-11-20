СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
36 (75.00%)
Убыточных трейдов:
12 (25.00%)
Лучший трейд:
6.46 USD
Худший трейд:
-25.81 USD
Общая прибыль:
177.65 USD (17 748 pips)
Общий убыток:
-138.39 USD (13 831 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (51.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.41 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
3.59%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
32 (66.67%)
Коротких трейдов:
16 (33.33%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
4.93 USD
Средний убыток:
-11.53 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-36.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.24 USD (2)
Прирост в месяц:
21.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.15 USD
Максимальная:
37.44 USD (21.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.36% (37.44 USD)
По эквити:
14.49% (23.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.46 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.41 USD
Макс. убыток в серии: -36.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.