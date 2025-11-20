- 成長
トレード:
48
利益トレード:
36 (75.00%)
損失トレード:
12 (25.00%)
ベストトレード:
6.46 USD
最悪のトレード:
-25.81 USD
総利益:
177.65 USD (17 748 pips)
総損失:
-138.39 USD (13 831 pips)
最大連続の勝ち:
10 (51.41 USD)
最大連続利益:
51.41 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
3.59%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
32 (66.67%)
短いトレード:
16 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
4.93 USD
平均損失:
-11.53 USD
最大連続の負け:
2 (-36.24 USD)
最大連続損失:
-36.24 USD (2)
月間成長:
21.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.15 USD
最大の:
37.44 USD (21.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.36% (37.44 USD)
エクイティによる:
14.49% (23.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.46 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +51.41 USD
最大連続損失: -36.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
レビューなし
