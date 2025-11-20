SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
36 (75.00%)
Negociações com perda:
12 (25.00%)
Melhor negociação:
6.46 USD
Pior negociação:
-25.81 USD
Lucro bruto:
177.65 USD (17 748 pips)
Perda bruta:
-138.39 USD (13 831 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (51.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.41 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
3.59%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
32 (66.67%)
Negociações curtas:
16 (33.33%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-11.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-36.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.24 USD (2)
Crescimento mensal:
21.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.15 USD
Máximo:
37.44 USD (21.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.36% (37.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.49% (23.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.46 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +51.41 USD
Máxima perda consecutiva: -36.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Sem comentários
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 10:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MAX PRO ONE SHOOT TopTenTraders WMC
50 USD por mês
26%
0
0
USD
189
USD
9
100%
48
75%
4%
1.28
0.82
USD
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.