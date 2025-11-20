Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live17 0.16 × 91 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live32 0.72 × 101 Pepperstone-Edge07 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live12 1.07 × 15 ICMarketsSC-Live10 1.29 × 612 ICMarketsSC-Live33 1.37 × 321 LiteForex-ECN.com 1.58 × 12 ICMarkets-Live03 1.67 × 3 RoboForex-ECN 1.75 × 299 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 2.29 × 17 ICMarkets-Live14 3.01 × 90 TradersWay-Live 3.14 × 14 ICMarketsSC-Live06 3.98 × 120 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.56 × 158 RSGFinance-Live 7.25 × 63 GrandCapital-Server 24.00 × 4