- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
12.24 USD
En kötü işlem:
-16.14 USD
Brüt kâr:
89.53 USD (3 573 pips)
Brüt zarar:
-21.06 USD (748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (51.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
14 (82.35%)
Satış işlemleri:
3 (17.65%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
6.89 USD
Ortalama zarar:
-5.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.14 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.14 USD (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (16.14 USD)
Varlığa göre:
1.20% (36.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|106
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.24 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.72 × 101
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 612
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live03
|1.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
ICMarkets-Live14
|3.01 × 90
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|3.98 × 120
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
17
76%
100%
4.25
4.03
USD
USD
1%
1:500